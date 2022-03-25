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Рафик Загрутдинов: 32 медицинских объекта строят в столице за счет средств городского бюджета

Араз Салехов

Город
Рафик Загрутдинов: 32 медицинских объекта строят в столице за счет средств городского бюджета
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Москве продолжается масштабная программа возведения медицинских учреждений. У департамента на стадии строительства находятся 32 объекта здравоохранения. Их общая площадь составляет более полумиллиона квадратных метров. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что в городе планируется построить четыре объекта на территории Международного медицинского кластера в Сколково, четыре скоропомощных стационарных комплекса для столичных больниц, три уникальных медицинских объекта, подстанцию скорой медицинской помощи, а также 17 поликлиник и три больничных корпуса, говорится в сообщении Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— Этот год можно назвать годом здравоохранения в строительстве. В этом году будет построено рекордное количество медицинских учреждений: 28 объектов общей площадью порядка полумиллиона квадратных метров, — рассказал Загрутдинов.

Ранее глава столичного департамента заявил о завершении строительства подземного пешеходного перехода на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. К слову, 55-метровый пешеходный переход имеет два выхода и обеспечит проход под Шоссейной улицей и выход горожан к ТПУ «Курьяново».

Также Загрутдинов сообщил, что в Богородском районе Москвы возведут школу на 600 мест. По его словам, общая площадь образовательного учреждения составит порядка 15 тысяч квадратных метров.

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