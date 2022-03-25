Бизнес с нуля: названы пять выгодных сфер для начинающих предпринимателей в Москве

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Московские власти выделят гранты до 100 миллионов рублей на развитие импортозамещения производства. Также молодые предприниматели смогут получить выплаты до миллиона рублей на создание своего бизнеса. «Вечерняя Москва» узнала, в каких сферах особенно выгодно развиваться начинающим предпринимателям.

Самые выгодные отрасли на данный момент — те, которые зависят от экспорта. Среди прибыльных отраслей — IT, туризм, машиностроение, легкая промышленность и фастфуд. Об этом «ВМ» рассказал управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Agency Марк Шерман.

По его словам, на данный момент молодым бизнесменам действительно выгодно развивать свое производство внутри страны, чтобы «выйти на конкурирующий уровень с импортной продукцией».

— Сейчас правительство активно реализует программу импортозамещения и усиленно поддерживает те компании, которые работают в отрасли цифровых технологий, машиностроения, туризма. Кроме того, сейчас, с уходом брендов одежды и некоторых других товаров, выгодно открывать предприятия в отрасли легкой промышленности, — порекомендовал Шерман.

Также новые игроки востребованы в сфере общепита, в частности, в заведениях быстрого питания, добавил эксперт.

— Сейчас ниша фастфуда освободилась от мощных иностранных конкурентов и у молодых компаний появилась возможность показать себя, тем более с помощью государства. У фастфуда есть шанс закрепиться на рынке при проведении разумной ценовой политики, — заключил собеседник «ВМ».