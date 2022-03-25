Москвичи смогут оплачивать проезд с помощью технологии Tap-to-Phone

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В столице появилась новая инновационная технология Tap-to-Phone, которая позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте через мобильное приложение «СберТройка». Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в городе продолжают улучшать удобство оплаты проезда. Уточняется, что новая технология является полностью отечественной разработкой.

— С его помощью можно оплатить проезд, приложив банковскую карту или «Тройку» к смартфону водителя. Сервисом воспользовались уже более 2 тысяч раз на маршруте № 609. По итогам тестирования будет принято решение о запуске сервиса и у других перевозчиков, говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал Дептранс Москвы

Также стало известно, что для московского транспорта будет создано единое звуковое оформление. Лучший звук для единого аудиооформления выберут с помощью голосования среди москвичей, конкурс будет запущен в ближайшее время.

Ранее Дептранс Москвы подписал соглашение о сотрудничестве с разработчиком современных электромобилей и IT-решений для них АО «КАМА». Компания до 2024 года произведет опытные образцы первого отечественного электрического автомобиля, который сможет быть предназначен для такси и каршеринга.