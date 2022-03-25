Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичи смогут оплачивать проезд с помощью технологии Tap-to-Phone

Араз Салехов

Город
Москвичи смогут оплачивать проезд с помощью технологии Tap-to-Phone
Фото: Pixabay

В столице появилась новая инновационная технология Tap-to-Phone, которая позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте через мобильное приложение «СберТройка». Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в городе продолжают улучшать удобство оплаты проезда. Уточняется, что новая технология является полностью отечественной разработкой.

— С его помощью можно оплатить проезд, приложив банковскую карту или «Тройку» к смартфону водителя. Сервисом воспользовались уже более 2 тысяч раз на маршруте № 609. По итогам тестирования будет принято решение о запуске сервиса и у других перевозчиков, говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал Дептранс Москвы

Также стало известно, что для московского транспорта будет создано единое звуковое оформление. Лучший звук для единого аудиооформления выберут с помощью голосования среди москвичей, конкурс будет запущен в ближайшее время.

Ранее Дептранс Москвы подписал соглашение о сотрудничестве с разработчиком современных электромобилей и IT-решений для них АО «КАМА». Компания до 2024 года произведет опытные образцы первого отечественного электрического автомобиля, который сможет быть предназначен для такси и каршеринга.

Читайте также:
Транспорт Технологии Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте