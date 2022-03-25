Мужчина ударил оппонента в споре ножом в грудь на востоке Москвы

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Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

Мужчина ударил оппонента в споре ножом в грудь на востоке столицы. Об этом в пятницу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 24 марта в отдел полиции поступило сообщение о пострадавшем с ножевым ранением по адресу Щелковское шоссе, дом 92, корпус 1.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили во дворе дома гражданина с колото-резаным ранением груди. Потерпевшего госпитализировали.

Позже правоохранители задержали по тому же адресу мужчину 1997 года рождения по подозрению в совершении данного преступления. Выяснилось, что между молодыми людьми завязалась ссора, в ходе которой он ударил своего оппонента ножом в грудь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Также 25 марта «ВМ» сообщала, что девушку, обвиняемую в убийстве своего деда на юго-западе Москвы, признали невменяемой. Трагедия произошла утром 14 октября 2021 года в квартире на улице Академика Пилюгина. У девушки произошел бытовой конфликт с ее 74-летним дедушкой. В ходе ссоры подозреваемая взяла в руки нож и нанесла своему родственнику удары в область шеи и туловища. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.