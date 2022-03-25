Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Девушку, обвиняемую в убийстве своего деда на юго-западе Москвы, признали невменяемой

Елена Самойлова

Происшествия
Девушку, обвиняемую в убийстве своего деда на юго-западе Москвы, признали невменяемой
Фото: Пресс-служба Гагаринского суда Москвы
Россия, Москва, улица Академика Пилюгина Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении девушки, которая обвиняется в убийстве своего дедушки на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в пятницу, 25 марта.

По ее словам, заключение экспертизы гласит, что женщина не отдавала отчет о собственных действиях на момент совершения преступления. Она страдает психическим заболеванием.

— Уголовное дело направлено для утверждения постановления о применении принудительных мер медицинского характера и передачи в суд, — уточнила Иванова.

Видео: СК РФ

Трагедия, о которой идет речь, произошла утром 14 октября 2021 года в квартире на улице Академика Пилюгина. У девушки произошел бытовой конфликт с ее 74-летним дедушкой. В ходе ссоры подозреваемая взяла в руки нож и нанесла своему родственнику удары в область шеи и туловища. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Во время допроса подозреваемая заявила, что таким образом защищалась от нападения родственника.

— Я убила своего деда. Я от него защищалась. Он на меня напал, и мне пришлось защищаться, — рассказала девушка.

На следующий день, 15 октября, Гагаринский районный суд постановил заключить 18-летнюю девушку под стражу на два месяца.

Читайте также:
Следственный комитет Преступления Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать–и–мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте