Девушку, обвиняемую в убийстве своего деда на юго-западе Москвы, признали невменяемой

Фото: Пресс-служба Гагаринского суда Москвы

Россия, Москва, улица Академика Пилюгина Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении девушки, которая обвиняется в убийстве своего дедушки на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в пятницу, 25 марта.

По ее словам, заключение экспертизы гласит, что женщина не отдавала отчет о собственных действиях на момент совершения преступления. Она страдает психическим заболеванием.

— Уголовное дело направлено для утверждения постановления о применении принудительных мер медицинского характера и передачи в суд, — уточнила Иванова.

Видео: СК РФ

Трагедия, о которой идет речь, произошла утром 14 октября 2021 года в квартире на улице Академика Пилюгина. У девушки произошел бытовой конфликт с ее 74-летним дедушкой. В ходе ссоры подозреваемая взяла в руки нож и нанесла своему родственнику удары в область шеи и туловища. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Во время допроса подозреваемая заявила, что таким образом защищалась от нападения родственника.

— Я убила своего деда. Я от него защищалась. Он на меня напал, и мне пришлось защищаться, — рассказала девушка.

На следующий день, 15 октября, Гагаринский районный суд постановил заключить 18-летнюю девушку под стражу на два месяца.