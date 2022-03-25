Суд арестовал мать, убившую трехлетнего сына в квартире на востоке Москвы

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Россия, Москва, Средняя Первомайская улица Карта всех событий

Суд арестовал женщину, зарезавшую собственного ребенка на востоке столицы. Об этом в пятницу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Суд с учетом позиции прокуратуры Восточного округа избрал в отношении 26-летней женщины меру пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала представитель ведомства.

Она также добавила, что девушка пробудет под арестом до 13 мая 2022 года.

Напомним, 13 марта 2022 года в квартире жилого дома на Средней Первомайской улице был обнаружен труп мальчика 2019 года рождения с множественными ножевыми ранениями. От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия. Мать ребенка, женщина 1995 года рождения, находилась рядом с ним.

Ее задержали, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего» — прим. «ВМ»). Позже выяснилось, что до этого она проходила лечение в психиатрическом стационаре.