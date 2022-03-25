Байден назвал санкции против России самыми жесткими в истории

Фото: whitehouse

США готовы вводить дополнительные санкции в отношении России. Об этом заявил американский президент Джо Байден в пятницу, 25 марта.

— И дополнительные (санкции — прим. «ВМ») последуют, — сказал глава государства.

Против Москвы, уточнил он, были введены наиболее суровые и жесткие меры в мировой истории. При этом Вашингтон, заверил Байден, продолжит наращивать гуманитарную помощь Киеву, отмечает ТАСС.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.