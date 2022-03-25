Астролог рассказала, как справиться со стрессом разным знакам зодиака

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Астролог Тиана Атлас рассказала, как успокоиться представителям зодиакального круга во время стрессовой ситуации.

Овны всегда преувеличивают свои проблемы, поэтому часто становятся раздраженными. В такой ситуации их лучше не трогать, тогда Овны смогут успокоиться, иначе они будут вымещать свою злость физической активностью.

Тельцы по своей натуре достаточно терпеливы и могут долго копить в себе чувство несправедливости. Однако если они окажутся в стрессовой ситуации, то это может привести к беде. Тельцам с трудом дается выход из зоны комфорта. Они заедают свой стресс, поэтому специалисты рекомендуют им вести дневник питания.

Близнецы готовы долго обсуждать насущные проблемы, не придавая им особого значения. Представителям этого знака рекомендуется следить за своим окружением и информацией, которую они получают от общения.

Раки все свои переживания пропускают через себя, поэтому часто предаются истерикам. Обладатели этого знака постоянно находятся наедине со своими мыслями, поэтому к ним лучше не цепляться и не допытывать вопросами. Ракам необходим здоровый сон и правильное питание.

Львы привыкли следовать своим жизненным правилам, поэтому для них выход из своей зоны комфорта может стать настоящим испытанием. Они способны сохранять спокойствие даже в самой стрессовой ситуации, но настоящим успокоением для них является общение с детьми.

Девы не умеют скрывать свои чувства, поэтому по их поведению всегда понятно, что они находятся в стрессе. Если обладатель этого знака выйдет из своей зоны комфорта, то у него начнется нервный тик или же непрерывное хождение по комнате. Средством для успокоения Дев может стать рутина, например, ежедневная уборка или поход к врачу.

Весы боятся одиночества. Когда они оказываются в стрессовой ситуации, то все планы рушатся. Для Весов важна поддержка со стороны друга или родственника.

На Скорпионов стресс влияет благополучно. В период ресурсного состояния они способны покорять вершины. Но для тех представителей этого знака, которым стресс не привычен, выход из зоны комфорта вызовет потрясение. По словам астролога, Скорпионам полезно концентрироваться на одной задаче, чтобы улучшить свое состояние.

Если Стрельцы находятся в стрессовой ситуации, то их выдают неуместные шутки, громкий голос и смех. В такой ситуации представителям этого знака необходимо отвлекаться, например, отправиться в незапланированное путешествие или же на отдых на природе.

Козероги замыкаются в себе, находясь не в своей зоне комфорта. Такое поведение может показать о невозмутимости данного знака зодиака, однако внутри может кипеть вулкан эмоций. Для того чтобы успокоиться, специалисты рекомендуют йогу или пилатес.

Водолеи, находясь в стрессе, начинают много и бессвязно говорить. Вследствие нарушается их сон и координация, поэтому Водолеям необходимо думать о чем-то позитивном и находить единомышленников.

Если Рыбам придется выйти из зоны комфорта, они начнут манипулировать слезами и истериками, оставаясь в угнетенном состоянии. Чтобы вернуться в умеренный режим, Рыбам полезно слушать классическую музыку или же заниматься творческой деятельностью, передает Пятый канал.

Ранее астрологи опубликовали список самых постыдных качеств для каждого из знаков зодиака.