Мишустин разрешил РЖД продать футбольный клуб «Локомотив»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволяет РЖД продать футбольный клуб «Локомотив».

Так, согласно документу, компания отчуждает 100 обыкновенных именных акций команды, что составляет 0,0015 процента ее уставного капитала. Внести их следует в счет оплаты дополнительного выпуска акций АО «РЖД Управление активами» по цене не ниже рыночной на основании отчета независимого оценщика, отмечается на портале правовой информации.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях. Решение будет действительно «до дальнейшего уведомления».

Данные меры были приняты бюро совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА. При этом УЕФА исключил московский «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы.

5 марта СМИ сообщили, что борьбу за проведение чемпионата мира по футболу в 2028 году, вероятно, выиграет объединенная заявка Великобритании и Ирландии. Вполне возможно, что она станет единственной заявкой на проведение турнира.

Россия в качестве хозяйки не рассматривается из-за санкций ассоциации. Кроме того, Великобритания и Ирландия уже отказались участвовать в конкурсе на проведение Евро-2030.