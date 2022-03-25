Москвичку обворовали на 140 тысяч рублей в клинике

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Жительницу столицы обокрали на 140 тысяч рублей в медицинском центре. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным следствия, сотрудникам правоохранительных органов поступило заявление от горожанки, в котором она рассказала, что ее обманули в медицинской клинике.

По ее словам, она нашла объявление о проведении бесплатной медицинской консультации. Она приехала в клинику, где прошла полную диагностику здоровья. Там ей сообщили, что ее анализы плохие и что ей нужна медицинская помощь. В связи с чем сотрудники клиники предложили оформить кредит. Ее отвели в соседний кабинет, там сидел молодой человек, который представился сотрудником банка. Он предложил кредитный договор и сказал, что отправил ее заявку в несколько банков, говорится в релизе.

В конечном итоге женщине одобрили заявку и на нее был заключен договор на сумму 140 000 рублей.

На данном этапе проводится проверка в порядке статей 144, 145 УПК РФ.

В четверг, 24 марта, мужчина вынес видеокарту стоимостью более 200 тысяч рублей из офиса в центре Москвы. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Пенсионерка потеряла более полумиллиона рублей, поверив лжесотруднику Центробанка. 23 марта по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».