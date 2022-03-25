Врач Андреанова перечислила продукты, способные снизить уровень стресса

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Стресс — состояние организма, характеризующееся эмоциональным и физическим напряжением, вызванным воздействием различных неблагоприятных факторов. Существует ряд продуктов, которые помогают его снизить. Об этом рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-дерматовенеролог тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.

В первую очередь врач назвала шоколад. По ее словам, справиться со стрессом помогает именно это любимое всеми лакомство, причем лучше остановить свой выбор на горьком шоколаде.

Также в борьбе со стрессом, по словам эксперта, помогут орехи, жирная рыба и растительные масла. В рацион также рекомендуется добавить больше зелени, овощей и фруктов. Особенно в борьбе со стрессом помогут плоды желтого, оранжевого и красного цветов.

Кроме того, по словам Андреановой, следует есть «серые» каши: овсяную, гречневую, пшенную.

Отдельно для помощи в борьбе со стрессом врач выделила сон.

— Нормальный, естественный полноценный сон, — подчеркнула Андреанова.

Также врач рассказала, как лечить острый и хронический стресс.

С приходом весны у некоторых людей возникают биполярные и депрессивные расстройства, сопровождающиеся маниакальными состояниями и навязчивыми идеями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил психотерапевт Владимир Снигур.