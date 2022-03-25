Дарвиновский музей объявил о проведении мастер-классов и лекций к Международному дню птиц

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Вавилова, 57 Карта всех событий

Мастер-классы и лекции состоятся в Государственном Дарвиновском музее в рамках празднования Международного дня птиц. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила пресс-служба музея.

Уточняется, что в музее стоит ожидать научно-популярную лекцию «Загадки птиц Москвы», квест «Домовый воробей — птица 2022 года», занятия «Узнай и дорисуй птицу» и «Птичья мозаика», а также многое другое. Мероприятие состоится 2 апреля с 10:30 до 16:00.

— 2 апреля Дарвиновский музей встретит Международный день птиц интерактивными мастер-классами и играми, занятиями и научно-популярными лекциями о пернатых. Праздник пройдет и в онлайн-формате, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 27 марта студенты театральных вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы, поскольку в этот день отмечается Всемирный день театра. Все желающие смогут побывать на новой выставке «Театр в годы войны». Данная экспозиция сможет рассказать о вкладе театра в годы войны, а также о вкладе актеров в победу.

Также 25 марта в Музее Победы прозвучала радиопередача из цикла «Незабытая музыка», которую посвятили 80-летию песни «Землянка».