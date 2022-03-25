Судья ЕСПЧ рассказал, когда в России могут ввести смертную казнь

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Смертная казнь может появиться в России не раньше, чем через полгода. Об этом рассказал судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов.

— Формально еще не было денонсации Европейской конвенции по правам человека. Если ее нет, то после выхода государства из совета Европы еще шесть месяцев обязательства государства сохраняются. Исходя из этих положений, можно сказать, что еще полгода смертная казнь не может быть введена, — пояснил он Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Также судья ЕСПЧ сообщил, что присутствие России в Совете Европы обеспечивало бы мораторий на смертную казнь в стране. По его словам, для того, чтобы вернуть наказание, нужно будет провести много процедур.

Дедов резюмировал: «Возвращения смертной казни, конечно, не хотелось бы».

Теперь в России нет ограничений для возвращения смертной казни. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Мораторий могут пересмотреть «в случае необходимости», добавил политик. Что мешает возобновлению смертной казни в РФ прямо сейчас и в каком случае эту практику могут вернуть — «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами.