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Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Город
Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали три рейса и шестнадцать отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержан один рейс и десять отменены. А в аэропорту Внуково задержан один рейс и тринадцать отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Московский аэропорт Домодедово объявил о переходе на весенне-летнее расписание полетов, начиная с 27 марта. Уточняется, что пассажиры воздушной гавани могут воспользоваться 28 направлениями на международных рейсах. Из них в настоящее время наиболее популярными являются Дубай, Ташкент, Минск, Ош и Бишкек.

Режим ограничения полетов в аэропорты городов юга и центральной части России был продлен до 03:45 1 апреля. Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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