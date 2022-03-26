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В России выявили 24 072 новых случая коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 24 072 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 24 072 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 26 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 395 граждан, еще 4275 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели после перенесенной инфекции 60 933 пациента.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России за месяц снизился в 3,7 раза. Тем не менее, показатели заболеваемости ковидом остаются сравнительно высокими: на 11 неделе 2022 года инфекцией заразились 235 160 россиян.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил о том, что мутированный вариант коронавирусной инфекции ВА.2 может вытеснить имеющиеся штаммы болезни, а заразиться им могут даже переболевшие. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, приведет ли новая мутация к новой волне пандемии.

Рост заражения коронавирусной инфекцией, которую зарегистрировали в Китае, связан с активностью нового подштамма BA.2, который прозвали «сыном омикрона». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн.

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