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На пешеходном мосту через Яузу смонтировали лифты

Полина Долганова

Город
На пешеходном мосту через Яузу смонтировали лифты
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты установили два лифта на новом пешеходном мосту между Рубцовской и Семеновской набережными реки Яузы.

В настоящее время рабочие продолжают монтировать оборудование, которое отвечает за системы видеонаблюдения и освещения.

Мостовая конструкция строится в составе ТПУ «Электрозаводская», чья готовность по состоянию на 26 марта оценивается на 90 процентов.

Сейчас рабочие шпаклюют опоры моста и отделывают технические помещения на объекте.

Пересадочный узел «Электрозаводская» сможет объединить станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линии столичного метрополитена с платформой Электрозаводская МЖД, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

По итогам 2021 года столица стала рекордсменом по объемам вводимой недвижимости, перевыполнив план почти в два раза. Столичные застройщики стараются использовать в проектах уникальные архитектурные решения, формируя центры притяжения. Новую планку в городе задало открытие после реконструкции, проведенной Ренцо Пьяно, Дома культуры ГЭС-2.

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