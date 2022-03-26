Сильный дождь со снегом и градом обрушился на Москву

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ряд районов Москвы оказался под сильным дождем с мокрым снегом и градом.

Так, в частности, на юго-западе наблюдается дождь вперемешку с мелким градом и снегом. Помимо этого, ощущается сильный ветер, отмечает РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

26 марта в Москве ожидается дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду. 27 марта в городе выпадет снег, а порывы ветра станут сильнее — до 20 метров в секунду.

Москвичам рекомендуют не выходить на улицу и не укрываться под деревьями от непогоды. Автомобилистам не стоит нарушать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих машин.

До 29 марта в столице будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в эти дни в столице ожидаются дождь и снег, также возможны сильные порывы ветра.

Столичные службы начали работать в режиме повышенной готовности в преддверии непогоды. Так, службы непрерывно проверяют состояние улиц и дорог, а также проводят работы в соответствии с погодными условиями согласно регламенту. В тех местах, где может скапливаться вода, дежурят бригады и специальная техника ГУП «Мосводосток».