Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Страна гордится росгвардейцами, бесстрашно выполняющими свой долг в ходе специальной операции на Украине. Высокую оценку их службе дал президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении в честь Дня войск национальной гвардии РФ.

— Хочу особо обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Уважаемые товарищи, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации — в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно. Вся наша огромная страна гордится каждым из вас, — заявил он.

Глава государства отметил, что сотрудники Росгвардии четко решают все поставленные сложные задачи.

— Поздравляю вас с профессиональным праздником. Хочу сказать вам «спасибо» — спасибо за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу, — сказал Путин в обращении.

Он пожелал военнослужащим и их семьям здоровья, успехов и удачи.

Официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что боевая авиация России за сутки уничтожила 91 военный объект Украины. Он добавил, что армия также сбила четыре беспилотника, один из которых приближался над Черным морем к Севастополю.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.