Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Юлия Курганова

Общество
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Страна гордится росгвардейцами, бесстрашно выполняющими свой долг в ходе специальной операции на Украине. Высокую оценку их службе дал президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении в честь Дня войск национальной гвардии РФ.

— Хочу особо обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Уважаемые товарищи, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации — в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно. Вся наша огромная страна гордится каждым из вас, — заявил он.

Глава государства отметил, что сотрудники Росгвардии четко решают все поставленные сложные задачи.

— Поздравляю вас с профессиональным праздником. Хочу сказать вам «спасибо» — спасибо за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу, — сказал Путин в обращении.

Он пожелал военнослужащим и их семьям здоровья, успехов и удачи.

Официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что боевая авиация России за сутки уничтожила 91 военный объект Украины. Он добавил, что армия также сбила четыре беспилотника, один из которых приближался над Черным морем к Севастополю.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Читайте также:
Росгвардия Владимир Путин поздравление
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте