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Психолог назвала топ-3 ошибок родителей при подготовке детей к ЕГЭ

Полина Долганова

Общество
Психолог назвала топ-3 ошибок родителей при подготовке детей к ЕГЭ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Детский психолог Полина Заргарова рассказала, какие ошибки совершают родители, пока их дети готовятся к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

По словам специалиста, во время подготовки к экзаменам многие родители забывают помогать своим детям и считают, что школьных знаний учеников должно хватить для успешной сдачи ЕГЭ.

— Ребенку однозначно необходима помощь. Это может быть помощь в форме репетиторов, посещения дополнительных занятий, подготовительных курсов, — пояснила эксперт.

При этом существует и другая проблема, которая заключается в гиперопеке. Психолог рекомендует родителям не впадать в крайности и не перекладывать ответственность ребенка на себя, потому что это может привести к потере мотивации у учеников.

Третья ошибка, которую часто допускают мамы и папы — это упущенное время. Родители должны заблаговременно объяснить ребенку, что впереди его ждут важные экзамены, к которым нужно долго и упорно готовиться, передает Пятый канал.

До начала ЕГЭ осталось всего три весенних месяца, экзамен по русскому языку школьники будут сдавать уже в мае. Этот период считается самым напряженным для детей в плане подготовки. Школьникам надо не только успеть повторить пройденный материал, подтянуть знания по сложным темам, но и морально настроиться на успешную сдачу экзаменов. Эксперты дали советы по правильной подготовке к ЕГЭ.

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