Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные врачи за сутки вылечили 526 пациентов от коронавирусной инфекции

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили 526 пациентов от коронавирусной инфекции
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московские врачи за прошедшие сутки вылечили еще 526 пациентов от COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в воскресенье, 27 марта.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни более 2,5 миллиона человек.

За минувшие 24 часа в Москве зарегистрировали 867 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы в медицинские учреждения 155 человек, 114 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки в Москве скончались 22 человека, говорится в сообщении оперштаба.

Столичные врачи за сутки вылечили 526 пациентов от коронавирусной инфекции Фото: Оперштаб

Горячая линия Роспотребнадзора в Москве начала функционировать в круглосуточном режиме. В пресс-службе ведомства отметили, что прием звонков и ответы на вопросы осуществляют профессиональные операторы. Специалисты консультируют более 300 граждан в сутки с начала работы новой горячей линии.

Также Роспотребнадзор предложил смягчить некоторые противоэпидемические меры в общеобразовательных организациях. В частности, ведомство предложило отменить соблюдение социальной дистанции между учениками не менее 1,5 метра посредством зигзагообразной рассадки по одному человеку за партой.

Читайте также:
Статистика Пандемия Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте