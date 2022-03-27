Столичные врачи за сутки вылечили 526 пациентов от коронавирусной инфекции

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московские врачи за прошедшие сутки вылечили еще 526 пациентов от COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в воскресенье, 27 марта.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни более 2,5 миллиона человек.

За минувшие 24 часа в Москве зарегистрировали 867 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы в медицинские учреждения 155 человек, 114 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки в Москве скончались 22 человека, говорится в сообщении оперштаба.

Фото: Оперштаб

Горячая линия Роспотребнадзора в Москве начала функционировать в круглосуточном режиме. В пресс-службе ведомства отметили, что прием звонков и ответы на вопросы осуществляют профессиональные операторы. Специалисты консультируют более 300 граждан в сутки с начала работы новой горячей линии.

Также Роспотребнадзор предложил смягчить некоторые противоэпидемические меры в общеобразовательных организациях. В частности, ведомство предложило отменить соблюдение социальной дистанции между учениками не менее 1,5 метра посредством зигзагообразной рассадки по одному человеку за партой.