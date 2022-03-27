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Умерла одна из создателей «Винни-Пуха» и «Бременских музыкантов» Виолетта Колесникова

Александр Афонин

Общество
Умерла одна из создателей «Винни-Пуха» и «Бременских музыкантов» Виолетта Колесникова

Советский и российский мультипликатор Виолетта Колесникова, одна из создательниц «Винни-Пуха» и «Бременских музыкантов», умерла в возрасте 83 лет. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщили в пресс-службе школы-студии «Шар».

— Ушла из жизни дорогая Виолетта Павловна Колесникова, педагог школы-студии «Шар», заслуженный художник РСФСР, легендарный аниматор и один из самых опытных, любимых и незаменимых педагогов нескольких поколений аниматоров в России, — говорится в сообщении.

С 1959 года Колесникова работала аниматором на «Союзмультфильме». Она принимала участие в создании более чем 90 фильмов. Аниматор работала над такими мультфильмами, как «Винни-Пух», «Бременские музыканты», «Фильм, фильм, фильм», «Матч-реванш», «Возвращение блудного попугая», «Серебряное копытце» и «Приключение пингвиненка Лоло». В школе-студии «Шар» она работала преподавателем с 2004 года.

Прощание с Колесниковой пройдет 28 марта.

За свою карьеру аниматор сотрудничала с режиссерами Андреем Хржановским, Эдуардом Назаровым, Романом Качановым, Федором Хитруком, Борисом Дежкиным и другими.

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