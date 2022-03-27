Азербайджан после переговоров отвел свои войска из района Фурух в Карабахе

Фото: mil.ru / Министерство обороны Российской Федерации

Азербайджан отвел свои подразделения вооруженных сил из района населенного пункта Фурух в Нагорном Карабахе после переговоров. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщает Минобороны России.

— По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух, — цитирует сообщение ТАСС.

Россией были зафиксированы два случая со стороны Вооруженных сил Азербайджана нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе . В результате были ранены по два человека с каждой стороны.

— Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджанской Республики в Аскеранском районе. В результате перестрелки ранено по два человека с каждой из сторон, — говорится в информационном бюллетене Минобороны России касательно деятельности миротворческого контингента России в зоне нагорнокарабахского конфликта.

26 марта в пресс-службе МИД России сообщили, что эскалация ситуации в Нагорном Карабахе вызывает крайнюю озабоченность.