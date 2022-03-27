Второе уголовное дело возбудили против мужчины, осквернившего памятник ветеранам в Пущине

Фото: Следственный комитет РФ по Москве

Следственный комитет России возбудил второе уголовное дело в отношении предпринимателя по факту осквернения памятника ветеранам в Пущине. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— Следственным отделом по Серпухову ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243.4 УК РФ («Повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества»), — сказала представитель ведомства.

26 марта неизвестный облил красной краской памятник ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном городе Пущине. Поводом для расследования стало сообщение от местной жительницы. По факту инцидента глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «Вандализм».

27 марта правоохранительными органами был задержан мужчина, подозреваемый в осквернении памятника.