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Fitch Ratings отозвало рейтинги России из-за санкций

Георгий Соланович

Экономика
Fitch Ratings отозвало рейтинги России из-за санкций
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России. Об этом сообщили в пресс-службе организации в понедельник, 28 марта.

— Fitch Ratings отозвало рейтинги России. Отзыв был совершен в связи с введением санкций (против России — прим. «ВМ»), — приводит сообщение РИА Новости.

22 марта сообщалось, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings аннулирует все рейтинги российских компаний до 15 апреля 2022 года. В S&P уточнили, что данное решение связано с запретом Евросоюза на предоставление кредитных рейтингов учрежденным в России организациям, юридическим лицам и другим органам.

26 марта главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов заявил «ВМ», что из-за санкционного давления в России будут возникать некоторые сложности, однако дефолта бояться точно не стоит. Как отметил эксперт, в 2022 году доступных правительству резервов достаточно, чтобы расплачиваться по всем обязательствам как внутри страны, так и за рубежом.

До начала санкционной кампании имевшиеся в России резервы с лихвой перекрывали весь объем долга, уточнил он. Колганов обратил внимание, что Россия сильно зависит от поставок из других стран в трех областях: машиностроительная продукция, компоненты для микроэлектроники и лекарственные субстанции.

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