Бочкарев: Проходка десятого тоннеля на участке Троицкой линии от «Новаторской» до «Бачуринской» завершилась

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Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Дарья» завершил проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» будущей Троицкой линии метро. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра столицы отметил, что в общей сложности в строительстве десяти тоннелей между шестью станциями участка («Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Улица Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Мамыри» и «Бачуринская») участвовали девять тоннелепроходческих щитов, которые в совокупности прошли порядка 21,5 километра подземных трасс, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— Таким образом, все десять тоннелей на участке от «Новаторской» до «Бачуринской» длиной свыше 13 километров пройдены, — рассказал Андрей Бочкарев.

Также он сообщил, что проектирование моста через Москву-реку с выходом на Мневниковскую пойму начнется в апреле. Протяженность нового моста, как уточняется, составит 315 метров.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о строительстве новой станции Митьково на будущем третьем Московском центральном диаметре. По его словам, пассажиры МЦД-3 смогут таким образом воспользоваться еще одной пересадкой на метро.