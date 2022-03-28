Басурин заявил о дефиците боеприпасов у армии Украины

Фото: Минобороны РФ

Количество боеприпасов у вооруженных сил Украины уменьшается. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Вроде бы сейчас количество боеприпасов начинает прилетать меньше. Я уже как-то говорил, что запас у них заканчивается, — сказал военный.

Представитель Народной милиции уточнил, что из-за этого многие украинские военные складывают оружие. Басурин также подчеркнул в эфире телеканала «Россия 24», что подразделения ДНР в некоторых районах продвигаются быстрее, чем раньше. Интенсивность боевых действий в Мариуполе, по его словам, связана с задачами по обеспечению безопасности мирных жителей и сохранению инфраструктуры города.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.