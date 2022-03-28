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В Росморречфлоте назвали причину пробоины в «Омском 205»

Георгий Соланович

Происшествия
В Росморречфлоте назвали причину пробоины в «Омском 205»
Фото: Pixabay

Сильный удар волны стал причиной пробоины в российском сухогрузе «Омский 205». Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

— Причина случившегося — сильный удар волны, — заявил он.

Кравченко уточнил, что пробоина возникла в районе машинного отделения. На данный момент буксировка судна завершена, оно находится на стоянке в 1,2 мили от крымского берега неподалеку от поселка Героевского рядом с Керчью, передает РИА Новости.

28 марта сообщалось, что сухогруз «Омский 205» получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия. На борту находились 12 моряков, оно следовало с грузом в Ростов-на-Дону из Турции. Пострадавший сухогруз взяло на буксир спасательное судно Росморречфлота «Спасатель Демидов».

3 февраля промысловый корабль МРБ-1633 получил пробоину в Баренцевом море рядом с Мурманской областью. Инцидент произошел на расстоянии 200 метров от береговой линии. Четыре человека из состава экипажа оказались на скалах, местоположение еще одного моряка неизвестно.

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