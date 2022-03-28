Более 500 медиков в Подмосковье получили земельные участки

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Более 500 медицинских специалистов в Московской области получили земельные участки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава в понедельник, 28 марта.

Уточняется, что предоставлять землю специалистам начали в июле 2021 года. Данная мера поддержки была введена для того, чтобы оказать помощь врачам, которые уже трудятся в медучреждениях региона, а также привлечь новых специалистов.

Землю выделяют в 31 муниципалитете, а получить ее могут доктора по одной из 36 специальностей. Участок, как подчеркивается, можно использовать для возведения дома или ведения подсобного хозяйства.

В 2022 году земельные участки получили уже 22 врача. Всего в 2022 году планируется выделить тысячу участков, передает портал «Подмосковье сегодня».

8 февраля сообщалось, что религиозные организации Московской области получили в 2021 году более 60 земельных участков общей площадью более 30 гектаров. Земельные участки были переданы в безвозмездное пользование под строительство религиозных объектов. Новые церкви построили в Коломне, Подольске и Зарайске.