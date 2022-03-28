Песков: Встречи Путина и Зеленского в Стамбуле не будет

Фото: Администрация президента РФ

Встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле не будет. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, какого-либо продвижения по организации встречи лидеров государств нет.

— Нет, продвижения нет, — передает слова Пескова РИА Новости.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.