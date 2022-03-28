«Бредятина»: Лавров прокомментировал информацию о здоровье Шойгу в СМИ

Фото: МИД РФ

Информация относительно здоровья министра обороны России Сергея Шойгу, а также о недовольстве олигархов политикой президента страны Владимира Путина является «бредятиной» и откровенной ложью. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Я не хочу комментировать бредятину, потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины, как вы сейчас упомянули, ее распространяют и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей. <...> Это все откровенная ложь. Все живы, все здоровы, все работают, как вы сказали. Регулярно это можно видеть на экранах телевизора, в соцсетях. Все правительство работает, — передает слова Лаврова РИА Новости.

До этого сообщалось, что российские олигархи, «недовольные политическим руководством президента Владимира Путина, обсуждают вариант его отстранения от власти».

24 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем у Шойгу. Он призвал не доверять неофициальным источникам и при наличии вопросов напрямую обращаться в Минобороны. У Шойгу, по словам Пескова, нет времени на активность в медиа, так как у него очень много дел, связанных со специальной операцией РФ на Украине.