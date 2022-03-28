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Названы самые популярные кружки в культурных учреждениях Подмосковья

Ирина Игнатенко

Общество
Названы самые популярные кружки в культурных учреждениях Подмосковья
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Наиболее востребованными в Московской области стали кружки, направленность которых связана с хореографией, вокалом, театром, прикладным искусством и рисованием. Также набирают популярность сферы фотографии, программирования и саунд-дизайна. Об этом рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Всего в Подмосковье работает 910 домов культуры и почти 12 тысяч кружков. Их посещают представители разных возрастных категорий.

Есть традиционные направления, которые востребованы всегда: хореография, вокал, театр, прикладное искусство, рисование. Также есть запрос на новые направления: кино- и фототехника, робототехника, программирование, моделирование, иностранные языки.

Записаться в кружки и секции области можно на региональном портале госуслуг, передает РИАМО.

До этого сообщалось, что более 2 тысяч участников проекта «Московское долголетие» занимаются в театральных студиях. Сейчас в проекте открыто 70 групп театрального направления в форматах онлайн и офлайн. Участники проекта погружаются в атмосферу классического театрального вуза: постигают основы сценической речи, движения и актерского мастерства.

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