Более 2 тысяч участников проекта «Московское долголетие» занимаются в театральных студиях

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

27 марта в мире отметят Международный день театра. В этот день поздравления будут принимать и начинающие актеры — более двух тысяч участников «Московского долголетия», занимающиеся в театральных студиях проекта, а также их педагоги, среди которых — профессиональные артисты, сценаристы, режиссеры, преподаватели сценической речи и многие другие.

Сейчас в проекте открыто 70 групп по театральному направлению в онлайн и офлайн-формате. Участники проекта погружаются в атмосферу классического театрального ВУЗа — постигают основы сценической речи, движения и актерского мастерства, учатся раскрепощаться перед зрителями и работают над постановками. В период пандемии занятия проходили только онлайн, сейчас после снятия ограничений и возобновления работы очных групп, москвичи старшего поколения могут вернуться к репетициям и живым встречам с мастерами.

В Культурном центре имени И. М. Астахова в апреле пройдут первые занятия после почти двухлетнего перерыва. К курсам актерского мастерства приступит группа, сформированная еще в 2019 году и уже ставшая лауреатом I Театрального фестиваля «Серебряная астра» проекта «Московское долголетие» со спектаклем «Чехов навсегда». Староста группы Валерий Лутовинин рассказал, что перед пандемией они готовились к очередной премьере по мотивам пьесы «Женитьба Бальзаминова» Александра Островского и сейчас надеются вернуться к репетициям и представить спектакль публике.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Как актеры, хоть и любители, мы уже не можем жить без сцены, репетиций. Я с нетерпением жду встречи с преподавателем и коллективом, который за два года не только не распался, но и стал еще более дружным, — говорит Валерий Лутовинин.

Мужчина также отметил, что в группе нет профессиональных актеров, все участники решили освоить актерскую профессию только после выхода на пенсию, а главное, что объединяет их — это любовь к искусству и театру.

— У нас собрались люди разных профессий и возрастов, никто кроме как зритель к театру не имел никакого отношения. Но когда я оказался по ту сторону кулис — сбылась моя давняя мечта. Главное — не бояться сделать первый шаг, а тут уже преподаватели помогут раскрыть потенциал и побороть стеснительность. Например, моя жена никогда не думала, что может играть на сцене и на занятия пришла за компанию. А оказалось, что в ней скрыт актерский талант и она блестяще вживается в роли, — рассказывает участник.

По мнению преподавателей, занятия в театральных кружках помогают старшему поколению реализовать свои давние мечты и таланты, найти новых друзей, стать интересным для самого себя и своих близких. Программы построены на базе профессиональных театральных школ, а приобретенные навыки могут пригодиться не только на театральных подмостках, но и в жизни.

Например, репетитор по технике речи в Московском театре «Et Cetera», участник постановочной группы в Московском театре мюзикла Елена Стефанко проводит онлайн-занятия по сценической речи в театральной студии проекта «Московское долголетие» у поставщика «Клуб Юлии Артемовой». Педагог отмечает, что москвичи старшего возраста учатся управлять голосом, благодаря чему могут предотвратить его возрастные изменения в нем. Также они учатся раскрепощаться, убирать телесные зажимы и самовыражаться.

— Главная цель занятий — это помочь участникам научиться быть свободными от предрассудков, не стесняться и не бояться любых творческих проявлений. Для этого важно уметь не зажиматься, поэтому каждый урок мы делаем различные упражнения, которые помогают раскрепостить тело, держать осанку, а отсюда будет и хорошее звучание голоса, и внутренняя свобода. Кроме того, у нас очень доброжелательная атмосфера, а на занятиях нет критики со стороны коллег. Это одно из правил, которое помогает людям раскрываться, — говорит Елена Стефанко.

Елена отметила, что занятия в театральной студии посещают не только люди, которые мечтают быть актерами, но и те, кто имеет опыт и хочет повысить уровень своего профессионализма.

Многие участники уже достигли успехов — снимаются в кино, телевизионных передачах, проводят конкурсы чтецов, участвуют в театральных постановках.

Так, участница проекта Наталья Ковалевская влюблена в сцену с детства. Она выросла за кулисами Таганрогского драматического театра, где ее мама работала главным бухгалтером. Во взрослом возрасте женщина решила связать свою жизнь с математикой и окончила механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Попробовать себя в роли актрисы Наталья решила только после выхода на пенсию в проекте «Московское долголетие».

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Благодаря занятиям я стала гораздо смелее, активно общаюсь с людьми. Также параллельно с театральной студией пошла учиться танцевать, потому что тело — это одно из средств выразительности актера. В прошлом году у меня уже были маленькие профессиональные победы — съемки в фильме о проекте «Московское долголетие» и телевизионной передаче. Все это безумно интересно, — говорит Наталья Ковалевская.

СПРАВКА

Посмотреть расписание и записаться на занятия проекта можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе Как стать участником.