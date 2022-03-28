Актеры объяснили, зачем Уилл Смит ударил Криса Рока во время «Оскара»
Актер Уилл Смит во время киноцеремонии «Оскар» ударил комика Криса Рока, который неудачно пошутил по поводу супруги Смита.
Рок пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады Пинкетт-Смит, после чего ее супруг встал с места, подошел к Року и ударил его по лицу. Отметим, что жена Уилла Смита страдает от алопеции, которая приводит к выпадению волос.
Сергей Лаврентьев, актер, выпускник ВГИКа и Академии Никиты Михалкова, и Роберт Елкибаев, преподаватель по сценическому движению, актер, каскадер, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, почему многие сочли этот удар постановочным и какие цели на самом деле преследовал Смит, когда решил ударить комика.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
— Сыграно очень хорошо. Крис Рок был готов к этому удару: он завел руки за спину, нагнулся вперед и подставил лицо. Он знал, что удар будет. Второе: когда Уилл Смит наносил удар, он замахнулся, но прошелся пальцами по щеке, а удар был нанесен по микрофону. Очень хорошая инсценировка. На «Оскаре» люди хотят хлеба и зрелищ. И то, и другое они получили, — сказал Сергей Лаврентьев.
Он добавил, что, по его мнению, Крис Рок ничего крамольного не сказал: он комик и имеет право иронизировать. Лаврентьев предлагает отнестись к этому инциденту как к элементу шоу:
— Смит всыпал бы ему по первое число, если бы это было по-настоящему. Но все его действия были выверенными.
Роберт Елкибаев считает, что артисты такого уровня и на сцене, и в жизни должны себя проявлять ярко. Он тоже считает, что удар был постановочным.
— Видео показывали только с одного ракурса. Замах и удар сыграны в разных темпах. Это «фокус», который удался. Если бы это был настоящий удар, рука бы не оказалась слева.
Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров прокомментировал результаты премии «Оскар». Отметим, что Уилл Смит стал обладателем статуэтки за «Лучшую мужскую роль».