Актеры объяснили, зачем Уилл Смит ударил Криса Рока во время «Оскара»

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Актер Уилл Смит во время киноцеремонии «Оскар» ударил комика Криса Рока, который неудачно пошутил по поводу супруги Смита.

Рок пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады Пинкетт-Смит, после чего ее супруг встал с места, подошел к Року и ударил его по лицу. Отметим, что жена Уилла Смита страдает от алопеции, которая приводит к выпадению волос.

Сергей Лаврентьев, актер, выпускник ВГИКа и Академии Никиты Михалкова, и Роберт Елкибаев, преподаватель по сценическому движению, актер, каскадер, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, почему многие сочли этот удар постановочным и какие цели на самом деле преследовал Смит, когда решил ударить комика.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Зачем Уилл Смит ударил Криса Рока на церемонии вручения кинопремии «Оскар»

— Сыграно очень хорошо. Крис Рок был готов к этому удару: он завел руки за спину, нагнулся вперед и подставил лицо. Он знал, что удар будет. Второе: когда Уилл Смит наносил удар, он замахнулся, но прошелся пальцами по щеке, а удар был нанесен по микрофону. Очень хорошая инсценировка. На «Оскаре» люди хотят хлеба и зрелищ. И то, и другое они получили, — сказал Сергей Лаврентьев.

Он добавил, что, по его мнению, Крис Рок ничего крамольного не сказал: он комик и имеет право иронизировать. Лаврентьев предлагает отнестись к этому инциденту как к элементу шоу:

— Смит всыпал бы ему по первое число, если бы это было по-настоящему. Но все его действия были выверенными.

Роберт Елкибаев считает, что артисты такого уровня и на сцене, и в жизни должны себя проявлять ярко. Он тоже считает, что удар был постановочным.

— Видео показывали только с одного ракурса. Замах и удар сыграны в разных темпах. Это «фокус», который удался. Если бы это был настоящий удар, рука бы не оказалась слева.

Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров прокомментировал результаты премии «Оскар». Отметим, что Уилл Смит стал обладателем статуэтки за «Лучшую мужскую роль».