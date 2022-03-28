Андрей Бочкарев: Более 14 тысяч человек переселятся по реновации в районе Рязанский

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, Рязанский район Карта всех событий

В новые квартиры в столичном районе Рязанский переедут 14,3 тысячи участников программы реновации. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках реализации программы реновации в столичном районе Рязанский планируется расселить 72 старых дома, в которых проживает 14,3 тысячи человек. Три дома после расселения планируется сохранить и реконструировать, приспособив их под современное использование, — рассказал заммэра.

Он отметил, что в настоящий момент в Рязанском районе идет заселение многоэтажного дома на улице Михайлова, куда переезжают жильцы 14 старых домов. По словам Андрея Бочкарева, свое согласие на заселение в предложенное жилье уже дали свыше 90 процентов жителей.

Глава строительного комплекса уточнил, что на сегодняшний день в Рязанском районе для возведения новостроек для волнового переселения специалисты подобрали семь площадок. Они расположены по адресам: улица Паперника, владение 12; улица Михайлова, дом 30а, корпус 1; Зарайская улица, земельный участок 46/1; 3-я Институтская улица; улица Михайлова, земельный участок 15; Рязанский проспект, земельный участок 49; 4-й Вешняковский проезд, владение 5, корпус 1.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел первый заселяемый по реновации дом в районе Рязанский в Юго-Восточном административном округе столицы.