Собянин осмотрел первый заселяемый по реновации дом в районе Рязанский

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Михайлова Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел первый переданный под заселение по программе реновации дом в Юго-Восточном административном округе столицы.

— У нас по Рязанскому району три очереди. В первой очереди этот дом, еще один дом достраивается. Затем еще две очереди, и все 72 дома переедут, — рассказал глава города.

По его словам, уже 95 процентов семей готовы переехать в новый дом. Он будет расположен в Рязанском районе на улице Михайлова.

Также глава города объявил об открытии зданий филиала № 1 Диагностического центра № 3 и филиала № 1 Детской городской поликлиники № 110 после комплексной реконструкции. Первый филиал будет расположен в районе Рязанский по адресу улица Михайлова, дом 33, а филиал ДГП № 110 — в Отрадном.

Помимо этого, Сергей Собянин оценил готовность нового комплекса МКНЦ имени Логинова. По его словам, комплекс готов на 75 процентов. Мэр отметил, что это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после ее окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны.