Собянин открыл еще две поликлиники в Москве после реконструкции

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Михайлова, 33 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии зданий филиала № 1 Диагностического центра № 3 и филиала № 1 Детской городской поликлиники № 110 после комплексной реконструкции.

Первый филиал будет расположен в районе Рязанский по адресу улица Михайлова, дом 33, а филиал ДГП № 110 — в Отрадном.

— Это новая поликлиника: по сути дела, все перестроено заново. Точка на карте осталась, что здесь была старая поликлиника, все остальное — новое: стены, отделка, оборудование. Поздравляю тоже коллег из поликлиники № 110. В Москве продолжается крупнейшая в стране программа реконструкции поликлиник. Крупнейшая за всю историю Москвы, — сказал глава города.

Также Собянин отметил, что новый комплекс Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов построен на 75 процентов. По его словам, ранее правительство Москвы отказалось от реконструкции старых корпусов и приняло решение о строительстве нового современного корпуса площадью 75 тысяч квадратных метров.