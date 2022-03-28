Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин открыл еще две поликлиники в Москве после реконструкции

Араз Салехов

Город
Собянин открыл еще две поликлиники в Москве после реконструкции
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, улица Михайлова, 33 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии зданий филиала № 1 Диагностического центра № 3 и филиала № 1 Детской городской поликлиники № 110 после комплексной реконструкции.

Первый филиал будет расположен в районе Рязанский по адресу улица Михайлова, дом 33, а филиал ДГП № 110 — в Отрадном.

— Это новая поликлиника: по сути дела, все перестроено заново. Точка на карте осталась, что здесь была старая поликлиника, все остальное — новое: стены, отделка, оборудование. Поздравляю тоже коллег из поликлиники № 110. В Москве продолжается крупнейшая в стране программа реконструкции поликлиник. Крупнейшая за всю историю Москвы, — сказал глава города.

Также Собянин отметил, что новый комплекс Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов построен на 75 процентов. По его словам, ранее правительство Москвы отказалось от реконструкции старых корпусов и приняло решение о строительстве нового современного корпуса площадью 75 тысяч квадратных метров.

Читайте также:
Медицина Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте