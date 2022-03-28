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Фестиваль Park Live перенесен на 2023 год

Александр Афонин

Общество
Фестиваль Park Live перенесен на 2023 год
Фото: pixabay.com

Музыкальный фестиваль Park Live в Москве переносится на 2023 год. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили организаторы на официальной странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

— Нам было необходимо согласовать все формальности с менеджментом артистов перед тем, как сделать официальное объявление. Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможности вписать в нее наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам, — говорится в сообщении.

Организаторы фестиваля отметили, что не все музыканты отказались от концертов в России. При благоприятном стечении обстоятельств несколько артистов готовы выступить на фестивале в следующем году.

Желающие сдать билеты смогут сделать это до 1 июня 2022 года. Все сохраненные билеты будут действительны в следующем году.

18 марта стало известно, что организаторы фестиваля «Пикник «Афиши» приняли решение отменить мероприятие в этом году. Решение обусловлено обстановкой в мире. Фестиваль планировалось провести в Москве и Санкт-Петербурге.

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