ДТП с участием двух автомобилей произошло на Ленинградском проспекте

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На Ленинградском проспекте в районе дома 71 столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в понедельник, 28 марта.

— На Ленинградском проспекте в районе дома 71, корпус Г, столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В ведомстве добавили, что движение в сторону центра осуществляется по одной из трех полос и призвали по возможности объезжать данный участок.

Ранее в пресс-службе столичной ГИБДД сообщали, что около 20 машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве из-за метели. По данным ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал.

До этого, 27 марта, в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили о ДТП на внешней стороне 38-го километра МКАД. Столкнулись четыре автомобиля, в результате чего движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществлялось по трем полосам из пяти.