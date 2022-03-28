Суд отменил наказание режиссеру Кириллу Серебренникову

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Хамовнический районный суд отменил условное наказание для режиссера Кирилла Серебренникова, осужденного за хищение почти 129 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

— Суд принял во внимание, что половина установленного испытательного срока истекла, наказание в виде уплаты штрафа исполнено осужденным в полном объеме, ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме, осужденный не допускал нарушений в период отбывания наказания, положительно характеризуется, — отмечается в сообщении Telegram-канала.

По версии следствия, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский украли 133 из 214 миллионов рублей. Деньги были выделены в период с 2011 по 2014 год «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». Следователи утверждали, что экс-продюсер театральной студии Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

Похищенные деньги Министерства культуры РФ якобы обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками. Это происходило под видом оплаты договоров.

Единственной, кто признала вину и пошла на сделку со следствием, была бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. На суде она заверила, что «обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета», «принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение — 150 тысяч рублей».

В июне 2020 года суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина к условным срокам по делу о мошенничестве в крупном размере.

На Серебренникова также был наложен штраф в размере 800 тысяч рублей. Также суд удовлетворил иск Министерства культуры к Серебренникову, Итину и Малобродскому на сумму свыше 128 миллионов рублей.

В ноябре 2021 года Серебренников возместил ущерб и выплатил штраф по делу «Седьмой студии».