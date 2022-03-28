Суд на два месяца арестовал бойца ММА Новоселова, изнасиловавшего девушку на северо-западе Москвы

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Суд на два месяца арестовал бойца ММА Максима Новоселова, изнасиловавшего девушку на северо-западе столицы. Об этом в понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции государственного обвинителя Тушинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений против половой свободы 18-летней девушки, меру пресечения в виде заключения под стражу, — уточнила представитель ведомства.

Она добавила, что Новоселов пробудет в СИЗО до 27 мая 2022 года.

27 марта стало известно о задержании чемпиона Европы по самбо Максима Новоселова по подозрению в изнасиловании 18-летней студентки, с которой тот познакомился в клубе. Спортсмен отрицает все обвинения.

Вечером того же дня прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела. Подробнее об этой истории — в материале «ВМ».