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Аналитик Беляев предрек серьезную инфляцию странам ЕС из-за санкций против России

Илья Ашуров

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Аналитик Беляев предрек серьезную инфляцию странам ЕС из-за санкций против России

Из-за введенных в отношении России санкций страны Евросоюза (ЕС) рискуют столкнуться с серьезной инфляцией. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, энергоресурсы являются основой для всей экономики. Резкое повышение цены на них может вызвать в ЕС целый «каскад турбулентностей». Так, страны Евросоюза ожидает затруднение с производством, а также сокращение рабочих мест и заработной платы.

— Речь идет о том, что экономика ЕС окажется в депрессивном и бедственном положении. И тогда уже источников субсидирования не будет для того, чтобы снизить вот эту социальную напряженность, — подчеркнул Беляев.

Это, уточнил аналитик, приведет к сильной социально-экономической нестабильности и серьезной инфляции. Недовольство уже открыто проявляется в некоторых странах — в Греции, Италии, Франции и Испании, где люди вышли на протестные акции.

Подробнее о недальновидной санкционной политике Евросоюза и ее последствиях для его стран — в материале «Вечерней Москвы».

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