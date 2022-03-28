Чижов предрек кризисы европейских стран из-за ситуации с энергоносителями

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Ситуация с российскими энергоносителями может привести к серьезным политическим кризисам в ряде европейских государств. Такое мнение высказал постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

— Я не исключаю, что нынешняя ситуация приведет к правительственным кризисам в целом ряде европейских стран, — заявил он.

По словам странам Европы просто придется перейти на оплату рублями вне зависимости от того, что говорит президент США Джо Байден. Так, максимум, что могут предложить Европе США — это 15 миллиардов кубометров сжиженного газа, которые составляют примерно десять процентов того, что поставляется из России.

— Отказаться от российских энергоносителей, я думаю, было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе для стран Евросоюза, — подчеркнул постпред.

Об этом Чижом рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

В этот же день министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны «Большой семерки» отказываются оплачивать российские энергоресурсы рублями.

23 марта Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«Вечерняя Москва» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.