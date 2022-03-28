Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Чижов предрек кризисы европейских стран из-за ситуации с энергоносителями

Евгений Белоусов

Экономика
Чижов предрек кризисы европейских стран из-за ситуации с энергоносителями
Фото: Security & Defence Agenda / CC BY 2.0

Ситуация с российскими энергоносителями может привести к серьезным политическим кризисам в ряде европейских государств. Такое мнение высказал постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

— Я не исключаю, что нынешняя ситуация приведет к правительственным кризисам в целом ряде европейских стран, — заявил он.

По словам странам Европы просто придется перейти на оплату рублями вне зависимости от того, что говорит президент США Джо Байден. Так, максимум, что могут предложить Европе США — это 15 миллиардов кубометров сжиженного газа, которые составляют примерно десять процентов того, что поставляется из России.

— Отказаться от российских энергоносителей, я думаю, было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе для стран Евросоюза, — подчеркнул постпред.

Об этом Чижом рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

В этот же день министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны «Большой семерки» отказываются оплачивать российские энергоресурсы рублями.

23 марта Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«Вечерняя Москва» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Читайте также:
Энергетика кризис Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Все мнения
О проекте