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Песков: Россия прекратит поставки газа при отказе ЕС платить в рублях

Виктория Храменкова

Политика
Песков: Россия прекратит поставки газа при отказе ЕС платить в рублях
Фото: Администрация президента РФ

Во вторник, 29 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация прекратит поставки газа в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

Недавно президент РФ Владимир Путин поручил Центробанку, «Газпрому» и правительству заняться организацией перевода расчетов за газ c недружественными странами в рубли.

Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к концу марта, пишет РИА Новости.

23 марта Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.

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