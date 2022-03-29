Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Скрытая патология гормонов»: психолог раскрыла причины обострения депрессии весной

Рафаэль Залян

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Скрытая патология гормонов»: психолог раскрыла причины обострения депрессии весной
Фото: Pexels

Весной часто обостряются различные психические расстройства. Так происходит и с депрессией. Психолог Яна Изотова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что это происходит далеко не на пустом месте и у этого сезонного обострения есть вполне конкретные причины.

— Причиной депрессии именно весной может стать хронический недостаток солнечного света, вызывающий дефицит витамина D, — рассказала она.

Психолог уточнила, что весной также меняются световой режим и выработка гормона мелатонина. Из-за этого запускается огромная цепочка других гормональных изменений.

Такие изменения приводят к дисбалансу выработки дофамина, адреналина и серотонина, которые отвечают за настроение и эмоциональный фон человека. Страдающие от скрытой патологии этих гормонов люди весной сталкиваются с депрессивными настроениями, уточнила Изотова.

Подробнее о весенней депрессии и методах борьбы с ней можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».

Также с приходом весны у некоторых людей возникают биполярные и депрессивные расстройства, сопровождающиеся маниакальными состояниями и навязчивыми идеями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил психотерапевт Владимир Снигур. Он также перечислил людей, которые входят в группу риска.

Читайте также:
Здоровье депрессия Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Все мнения
О проекте