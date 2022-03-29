«Скрытая патология гормонов»: психолог раскрыла причины обострения депрессии весной

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Весной часто обостряются различные психические расстройства. Так происходит и с депрессией. Психолог Яна Изотова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что это происходит далеко не на пустом месте и у этого сезонного обострения есть вполне конкретные причины.

— Причиной депрессии именно весной может стать хронический недостаток солнечного света, вызывающий дефицит витамина D, — рассказала она.

Психолог уточнила, что весной также меняются световой режим и выработка гормона мелатонина. Из-за этого запускается огромная цепочка других гормональных изменений.

Такие изменения приводят к дисбалансу выработки дофамина, адреналина и серотонина, которые отвечают за настроение и эмоциональный фон человека. Страдающие от скрытой патологии этих гормонов люди весной сталкиваются с депрессивными настроениями, уточнила Изотова.

Подробнее о весенней депрессии и методах борьбы с ней можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».

Также с приходом весны у некоторых людей возникают биполярные и депрессивные расстройства, сопровождающиеся маниакальными состояниями и навязчивыми идеями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил психотерапевт Владимир Снигур. Он также перечислил людей, которые входят в группу риска.