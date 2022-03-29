Уилл Смит извинился перед ведущим «Оскара»

Фото: Михаил Садчиков-младший, специально для «Вечерней Москвы»

Американский актер Уилл Смит извинился за свое поведение на церемонии «Оскар». Накануне он ударил на премии ведущего мероприятия, комика Криса Рока, который неуместно пошутил о супруге актера.

— Насилие в любой форме ядовито и разрушительно. Мое поведение прошлой ночью на церемонии неприемлемо и непростительно, — написал Смит в соцсети.

Также он подчеркнул, что слышать шутки в свой адрес является частью работы любого актера. Однако замечание о медицинском состоянии его жены вызвало в нем эмоциональную реакцию, которую он не смог сдержать.

Во время 94-й церемонии вручения наград киноакадемии США, трансляция которой велась телекомпанией ABC, Уилл Смит ударил по лицу актера и комика Криса Рока. Произошло это из-за неудачной шутки ведущего.

Во время объявления претендентов в категории «Лучший документальный фильм» Рок пошутил насчет «удивительной, очень короткой прически» жены Смита Джады Пинкетт-Смит, которая страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, приводящего к выпадению волос.

После инцидента Уилл Смит извинился перед самой академией и перед коллегами за свое поведение. Актер подчеркнул, что в кинобизнесе необходимо уметь притворяться и улыбаться в любой ситуации, даже в такой, в какой оказался он сам.

Поступок актера осудили на родине, но нашлись и те, кто выразил Смиту поддержку. Так, российский актер Сергей Безруков написал в своем Telegram-канале, что Смит поступил так, как любой настоящий мужчина, окажись он на его месте.