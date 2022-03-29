Фото: ВКонтакте / Сборная России по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России в организации. Об этом сообщили в пресс-службе IBU во вторник, 29 марта.

— Исполнительный комитет IBU единогласно принял решение приостановить деятельность национальных федераций России и Белоруссии с немедленным вступлением в силу, — отмечается на сайте организации.

На фоне военной спецоперации на территории Украины многие спортивные мероприятия в РФ были отменены, а на российскую сборную были наложены различные санкции. Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году.

Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.