СМИ: Абрамович находится в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины

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Российский бизнесмен Роман Абрамович в настоящее время находится в Стамбуле, где 29 марта должны состояться переговоры российской и украинской делегаций. Об этом стало известно во вторник, 29 марта.

Переговоры сторон должны пройти во дворце Долмабахче, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.