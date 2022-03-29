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«Шайло в отчаянии»: дочь Питта переживает из-за отсутствия встреч с отцом

Анастасия Колоскова

Общество
«Шайло в отчаянии»: дочь Питта переживает из-за отсутствия встреч с отцом
Фото: Jennifer Graylock / ТАСС

Шайло Джоли-Питт, дочь голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, которая после развода родителей не имеет возможности встречаться с отцом, очень переживает из-за происходящего. Об этом сообщил источник, близкий к окружению 15-летней девушки.

— Шайло в отчаянии. Она очень хочет увидеть отца, но обстоятельства делают это невозможным, — отмечает инсайдер.

По словам источника, девушка ждет своего совершеннолетия, чтобы иметь право на встречи с Питтом, вопреки запретам матери. Также Шайло не теряет надежды, что отношения родителей еще могут наладиться. Она с радостью вспоминает время, когда семья была вместе.

— Ей ужасно больно видеть, как они относятся друг к другу, как к каким-то монстрам, — цитирует слова инсайдера издание Woman.ru.

Известно, что другие дети пары считают Питта виновным в распаде семьи. Его дочь Захара и сыновья Мэддокс и Пакс не желают встречаться с отцом.

В октябре 2021 года Брэд Питт проиграл в суде Джоли по делу об опеке над детьми. Верховный суд Калифорнии отклонил его апелляцию.

В сентябре прошлого года Брэд Питт подал в суд на бывшую супругу из-за поместья Chateau Miraval во Франции. Питта позднее заподозрили в возобновлении романа с актрисой Марго Робби, с которой они вместе снимались в картине «Вавилон».

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