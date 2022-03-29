Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Политический пинг-понг»: почему Европа рискует остаться без газа

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Политический пинг-понг»: почему Европа рискует остаться без газа
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

28 марта стало известно об отказе стран G7 платить России за энергоресурсы в рублях. Представители указанных государств посчитали такое требование нарушением односторонних контактов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ «не будет заниматься благотворительностью» и поставлять газ Европе бесплатно. Как ситуация будет развиваться дальше — «Вечерняя Москва» узнала у директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина.

По мнению специалиста, ситуация может оставаться в подвешенном состоянии еще месяц-другой, но уже летом придет время закачивать газ в хранилище. Вероятнее всего, тогда у Европы останется всего два варианта: допустить рублевый расчет или перестать отапливать дома.

— Дальше наступит некое прозрение. Летом нужно закачивать газ в газовое хранилище. Объемов газа, который поставляется дополнительно, не хватит, чтобы его заполнить. Европейские страны в любом случае обречены на газпромовский газ. И в этом году обречены, и в следующем, и дальше. Единственный другой вариант — перестать отапливать дома, вырабатывать электрическую энергию и использовать заводы, — объяснил директор Фонда энергетического развития.

Эксперт добавил, что политическая риторика не играет значимой роли в развитии событий. Российский газ закупают не европейские парламентарии, а коммерческие компании, подчеркнул он. Послезавтра будут представлены предложения по реализации рублевых расчетов за энергоресурсы, сообщил Пикин. Тогда начнется экономическая проработка проблемы — самая важная в этом вопросе.

Он напомнил, что переход на рублевый расчет за газ не влияет на курс национальной валюты. Новые условия, предложенные Россией, затрагивают в большей степени вопросы психологии, чем экономики, поделился собеседник «ВМ».

— Все эти заявления — это просто политический пинг-понг. Эта ситуация была ожидаема: было бы странно, если бы Европа сразу согласилась на рубли. Это было бы признанием того, что они действуют неправильно. На самом деле переход на рублевые расчеты не меняет ничего принципиального с точки зрения взаимодействия на валютном рынке. Вот психологически это очень влияет, а с точки зрения экономики — никак. Сейчас заявления европейцев — только категорическая политическая позиция, — рассказал Пикин.

В будущем важно проследить за реакцией Европы на предложение по механизму реализации рублевых расчетов за газ. Этот проект будет представлен в ближайшее время.

— Тут требуется юридическая и экономическая работа. На политическом уровне сейчас убеждать Европу абсолютно бессмысленно. Они могут сделать только хуже или еще хуже, — заключил Пикин.

Читайте также:
Газпром Россия Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте