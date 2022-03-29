«Политический пинг-понг»: почему Европа рискует остаться без газа

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28 марта стало известно об отказе стран G7 платить России за энергоресурсы в рублях. Представители указанных государств посчитали такое требование нарушением односторонних контактов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ «не будет заниматься благотворительностью» и поставлять газ Европе бесплатно. Как ситуация будет развиваться дальше — «Вечерняя Москва» узнала у директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина.

По мнению специалиста, ситуация может оставаться в подвешенном состоянии еще месяц-другой, но уже летом придет время закачивать газ в хранилище. Вероятнее всего, тогда у Европы останется всего два варианта: допустить рублевый расчет или перестать отапливать дома.

— Дальше наступит некое прозрение. Летом нужно закачивать газ в газовое хранилище. Объемов газа, который поставляется дополнительно, не хватит, чтобы его заполнить. Европейские страны в любом случае обречены на газпромовский газ. И в этом году обречены, и в следующем, и дальше. Единственный другой вариант — перестать отапливать дома, вырабатывать электрическую энергию и использовать заводы, — объяснил директор Фонда энергетического развития.

Эксперт добавил, что политическая риторика не играет значимой роли в развитии событий. Российский газ закупают не европейские парламентарии, а коммерческие компании, подчеркнул он. Послезавтра будут представлены предложения по реализации рублевых расчетов за энергоресурсы, сообщил Пикин. Тогда начнется экономическая проработка проблемы — самая важная в этом вопросе.

Он напомнил, что переход на рублевый расчет за газ не влияет на курс национальной валюты. Новые условия, предложенные Россией, затрагивают в большей степени вопросы психологии, чем экономики, поделился собеседник «ВМ».

— Все эти заявления — это просто политический пинг-понг. Эта ситуация была ожидаема: было бы странно, если бы Европа сразу согласилась на рубли. Это было бы признанием того, что они действуют неправильно. На самом деле переход на рублевые расчеты не меняет ничего принципиального с точки зрения взаимодействия на валютном рынке. Вот психологически это очень влияет, а с точки зрения экономики — никак. Сейчас заявления европейцев — только категорическая политическая позиция, — рассказал Пикин.

В будущем важно проследить за реакцией Европы на предложение по механизму реализации рублевых расчетов за газ. Этот проект будет представлен в ближайшее время.

— Тут требуется юридическая и экономическая работа. На политическом уровне сейчас убеждать Европу абсолютно бессмысленно. Они могут сделать только хуже или еще хуже, — заключил Пикин.