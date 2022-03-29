Около 12 тысяч москвичей обратились в центры госуслуг в 2021 году для оформления пенсии

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В 2021 году почти 12 тысяч горожан оформили пенсию в офисах «Мои документы». Об этом во вторник, 29 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Уже шесть лет в центрах госуслуг «Мои документы» у горожан есть возможность подать документы для назначения пенсии. Люди предпенсионного возраста могут запросить сведения об отнесении их к соответствующей категории, — говорится в сообщении.

На портале отметили, что лидерами по количеству принятых заявлений о назначении пенсии стали районные центры госуслуг в Кунцеве, Марьине, Можайском, а также во флагманском офисе в ЮАО.

Подать заявление о назначение страховой, накопительной, социальной пенсии, пенсии по государственному обеспечению или о переводе с одной пенсии на другую можно в любом офисе госуслуг. Срок предоставления услуги 10 рабочих дней. В случае перерасчета размера пенсии — пять рабочих дней.

Подать документы можно и в электронном виде на сайте Пенсионного фонда России и портале госуслуг либо при личном обращении в отделение Пенсионного фонда.

— Теми же способами можно получить сведения об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста. Документ будет готов в день обращения, — добавили на портале.

До этого онлайн-чат «Мои документы» ответил на более 40 тысяч вопросов москвичей за год.